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новостей
17:41
Армия
Курсанты Омского бронетанкового института отпраздновали День военного автомобилиста
17:41
Политика
Партия Саакашвили возобновляет работу в парламенте после семи месяцев бойкота
17:40
Шоу-бизнес
Инстасамка в ответ на слухи показала тесты на беременность
17:39
Политика
Журавко рассмешил украинцев мемом про Зеленского, Путина и Лукашенко
17:38
Политика
Политолог уверена, что ЕС не выработает совместную с США стратегию против России
17:36
Общество
Владивостокский фуникулер закроется на месячный ремонт
17:36
Экономика
Замедление потребительского спроса зафиксировано в России
17:35
Общество
ФАН изучил, как возрождают знаменитую саратовскую промышленность
17:35
Общество
Мусульмане с российской прививкой надеются на допуск в Саудовскую Аравию на хадж
17:34
Происшествия
Два человека погибли при столкновении внедорожника с лесовозом в Карелии
17:33
Спорт
Три игрока сборной России досрочно завершили тренировку в Австрии
17:32
Политика
Володин указал на навязывание ЕП конфронтации в преддверии саммита Путина и Байдена
17:31
Общество
Французский шеф-повар признался, что поразило его в русских людях
17:31
Общество
Энтомолог рассказал, как обезопасить себя от клещей на природе
17:31
Политика
Байден «заплатит за неуважение» во время встречи с Путиным
17:30
Происшествия
В Волгоградской области на глазах брата утонул 14-летний подросток
17:29
Общество
Лауреат «Нацбеста» Александр Пелевин: Буду продолжать писать и творить!
17:28
Экономика
Впервые за семь месяцев в России увеличились продажи люксовых автомобилей
17:27
Шоу-бизнес
Летучая объяснила причину своего ухода из «Ревизорро»
17:26
Шоу-бизнес
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Компания Apple заявила о подготовке обновления наушников AirPods

Технологии
Компания Apple заявила о подготовке обновления наушников AirPods
flickr.com  /  Ulrich Wassmann

Вашингтон, 28 мая. Разработчики из компании Apple заняты подготовкой обновления линейки фирменных наушников для своих гаджетов.

Apple разрабатывает новое поколение моделей AirPods и AirPods Pro. Согласно предварительной информации, новую версию наушников покажут уже в 2021 году.

«Беспроводные наушники-вкладыши получат дизайн в стиле AirPods Pro с укороченными «ножками» и новым зарядным футляром», — пишет Bloomberg.

Известно, что второе поколение старшей модели наушников получит новые датчики движения и сфокусируется на фитнес-трекинге. С их помощью можно будет отслеживать количество шагов.

Смартфоны от корпорации Apple, являющиеся флагманами мирового рынка, имеют ряд недостатков, которые сказываются на работе и общей производительности устройства. Эксперты составили топ-5 их главных проблем.

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apple обновление air pods
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Все новости / Технологии / Компания Apple заявила о подготовке обновления наушников AirPods
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