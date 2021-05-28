Компания Apple заявила о подготовке обновления наушников AirPods

Вашингтон, 28 мая. Разработчики из компании Apple заняты подготовкой обновления линейки фирменных наушников для своих гаджетов.

Apple разрабатывает новое поколение моделей AirPods и AirPods Pro. Согласно предварительной информации, новую версию наушников покажут уже в 2021 году.

«Беспроводные наушники-вкладыши получат дизайн в стиле AirPods Pro с укороченными «ножками» и новым зарядным футляром», — пишет Bloomberg.

Известно, что второе поколение старшей модели наушников получит новые датчики движения и сфокусируется на фитнес-трекинге. С их помощью можно будет отслеживать количество шагов.

Смартфоны от корпорации Apple, являющиеся флагманами мирового рынка, имеют ряд недостатков, которые сказываются на работе и общей производительности устройства. Эксперты составили топ-5 их главных проблем.