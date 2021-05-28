Генерал Липовой объяснил, почему страны НАТО не развяжут с Россией войну в Черном море

Москва, 28 мая. Война в Черном море между странами-участницами НАТО и Россией маловероятна даже на фоне заметного роста числа провокаций западных войск в указанном регионе.

Число провокаций Североатлантического альянса в Черном море значительно возросло. Особенно на этом поприще отличились ВМС США и Королевский флот Великобритании. Федеральное агентство новостей обсудило с председателем президиума организации «Офицеры России», Героем РФ генерал-майором Сергеем Липовым ситуацию в Черном море. Военный эксперт рассказал, может ли вылиться очередной инцидент с участием кораблей НАТО в полноценную войну.

Генерал отметил, что не играет никакой роли, где именно происходит провокация: российские пограничные службы держат ситуацию под контролем на суше, на море или в воздухе. Они же не допускают скатывания ситуации за опасную черту.

«Запад подчиняется правилам провокационной игры и опасную черту не переходит – западным политикам это не нужно: одно дело – бряцать оружием, и совсем другое – это оружие применять. У них хватает ума не допускать последнего», — отметил обозреватель.

При этом российские пограничники реагируют на визиты западных войск к рубежам страны, спокойно и аккуратно пресекают особо нахальные действия.

Москва готова оперативно нарастить группировку кораблей в Черном и Азовском морях в случае угрозы, о чем заявил глава российской погранслужбы ФСБ Владимир Кулишев.