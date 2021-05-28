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новостей
17:38
Политика
Политолог уверена, что ЕС не выработает совместную с США стратегию против России
17:36
Общество
Владивостокский фуникулер закроется на месячный ремонт
17:36
Экономика
Замедление потребительского спроса зафиксировано в России
17:35
Общество
ФАН изучил, как возрождают знаменитую саратовскую промышленность
17:35
Общество
Мусульмане с российской прививкой надеются на допуск в Саудовскую Аравию на хадж
17:35
Политика
Партия Саакашвили возобновляет работу в парламенте после семи месяцев бойкота
17:34
Происшествия
Два человека погибли при столкновении внедорожника с лесовозом в Карелии
17:33
Спорт
Три игрока сборной России досрочно завершили тренировку в Австрии
17:32
Политика
Володин указал на навязывание ЕП конфронтации в преддверии саммита Путина и Байдена
17:31
Общество
Французский шеф-повар признался, что поразило его в русских людях
17:31
Общество
Энтомолог рассказал, как обезопасить себя от клещей на природе
17:31
Политика
Байден «заплатит за неуважение» во время встречи с Путиным
17:30
Происшествия
В Волгоградской области на глазах брата утонул 14-летний подросток
17:29
Общество
Лауреат «Нацбеста» Александр Пелевин: Буду продолжать писать и творить!
17:28
Экономика
Впервые за семь месяцев в России увеличились продажи люксовых автомобилей
17:27
Шоу-бизнес
Летучая объяснила причину своего ухода из «Ревизорро»
17:26
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная узнала о страшном диагнозе мамы лишь после ее смерти
17:23
Технологии
Apple улучшит стабилизацию камеры на iPhone 13 со сдвигом датчика изображения
17:22
Ближний Восток
Глава МВД Иордании предостерег граждан от участия в незаконных митингах
17:21
Общество
Тверские сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу для операции маленькую девочку
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Генерал Липовой объяснил, почему страны НАТО не развяжут с Россией войну в Черном море

  /   Обновлено: 28 мая 2021 17:19
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Армия
Генерал Липовой объяснил, почему страны НАТО не развяжут с Россией войну в Черном море
wikipedia.org  /  PH2 K. Bates, USN, Общественное достояние

Москва, 28 мая. Война в Черном море между странами-участницами НАТО и Россией маловероятна даже на фоне заметного роста числа провокаций западных войск в указанном регионе.

Число провокаций Североатлантического альянса в Черном море значительно возросло. Особенно на этом поприще отличились ВМС США и Королевский флот Великобритании. Федеральное агентство новостей обсудило с председателем президиума организации «Офицеры России», Героем РФ генерал-майором Сергеем Липовым ситуацию в Черном море. Военный эксперт рассказал, может ли вылиться очередной инцидент с участием кораблей НАТО в полноценную войну.

Генерал отметил, что не играет никакой роли, где именно происходит провокация: российские пограничные службы держат ситуацию под контролем на суше, на море или в воздухе. Они же не допускают скатывания ситуации за опасную черту.

«Запад подчиняется правилам провокационной игры и опасную черту не переходит – западным политикам это не нужно: одно дело – бряцать оружием, и совсем другое – это оружие применять. У них хватает ума не допускать последнего», — отметил обозреватель.

При этом российские пограничники реагируют на визиты западных войск к рубежам страны, спокойно и аккуратно пресекают особо нахальные действия.

Москва готова оперативно нарастить группировку кораблей в Черном и Азовском морях в случае угрозы, о чем заявил глава российской погранслужбы ФСБ Владимир Кулишев.

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черное море вс рф липовой
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Все новости / Армия / Генерал Липовой объяснил, почему страны НАТО не развяжут с Россией войну в Черном море
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