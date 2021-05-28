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28 мая 17:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:34
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
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Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
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Саммит президентов России и США пройдет без табуированных тем
17:15
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Житель Новосибирска спас жизнь утопавшей собаки

  /   Обновлено: 28 мая 2021 16:50
Общество
Житель Новосибирска спас жизнь утопавшей собаки
pixabay.com  /  Henry Bell

Новосибирск, 28 мая. Жизнь обессилившей собаки спас житель Новосибирска. Питомец оказался в воде, говорится в публикации «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Собаку заметили в поселке Садовый. Четвероногий друг по неизвестным причинам оказался в воде. Неравнодушная сибирячка оставила сообщение в социальных сетях с просьбой помочь собаке. Однако из воды животное вытащил ее супруг, когда пес уже плавал из последних сил. После спасения животное убежало в лес. На данный момент ведутся поиски собаки.

«Муж вытащил собаку, уже плавала из последних сил. После спасения убежала в лес», — рассказала жительница Новосибирска.

Подобная история произошла в Смоленске. Там неравнодушные горожане обнаружили пластиковый пакет с маленькими котятами. Малышей отвезли в ветеринарную клинику, и теперь их жизням ничего не угрожает. Женщина, которая нашла зверят, намерена наказать живодера согласно закону.

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собака хорошие новости россии просто герой
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