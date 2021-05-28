Житель Новосибирска спас жизнь утопавшей собаки

Новосибирск, 28 мая. Жизнь обессилившей собаки спас житель Новосибирска. Питомец оказался в воде, говорится в публикации «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Собаку заметили в поселке Садовый. Четвероногий друг по неизвестным причинам оказался в воде. Неравнодушная сибирячка оставила сообщение в социальных сетях с просьбой помочь собаке. Однако из воды животное вытащил ее супруг, когда пес уже плавал из последних сил. После спасения животное убежало в лес. На данный момент ведутся поиски собаки.

«Муж вытащил собаку, уже плавала из последних сил. После спасения убежала в лес», — рассказала жительница Новосибирска.

Подобная история произошла в Смоленске. Там неравнодушные горожане обнаружили пластиковый пакет с маленькими котятами. Малышей отвезли в ветеринарную клинику, и теперь их жизням ничего не угрожает. Женщина, которая нашла зверят, намерена наказать живодера согласно закону.