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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:37
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Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
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Психолог Петров оценил идею внедрения COVID-паспортов в России

  /   Обновлено: 28 мая 2021 17:31
Общество
Психолог Петров оценил идею внедрения COVID-паспортов в России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 28 мая. Необходимость внедрения на территории России COVID-паспортов в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» оценил клинический психолог Сергей Петров.

Решение о введении таких сертификатов принимается на высоких уровнях. С определенной точки зрения в идее что-то есть, объяснил специалист во время эфира.

«Опыт Москвы по прошлому году показал большой общественный резонанс по внедрению метода контроля», — рассказал клинический психолог Сергей Петров.

Отвечая на вопрос об отношении к введению COVID-паспортов в России, Петров отметил, что если идея упростит жизнь людям, то он не будет выступать против. Он также заметил, что в детских садах родители не всегда хотят видеть непривитых детей.

Разговор на эту тему обсудили в рамках шоу «Слово против слова»: Вакцинация от COVID-19 — принуждать или уговаривать?». Оно организовано пресс-центром Медиагруппы «Патриот».

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вакцинация медиагруппа патриот коронавирус
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Все новости / Общество / Психолог Петров оценил идею внедрения COVID-паспортов в России
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