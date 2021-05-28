Санкт-Петербург, 28 мая. Необходимость внедрения на территории России COVID-паспортов в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» оценил клинический психолог Сергей Петров.

Решение о введении таких сертификатов принимается на высоких уровнях. С определенной точки зрения в идее что-то есть, объяснил специалист во время эфира.

«Опыт Москвы по прошлому году показал большой общественный резонанс по внедрению метода контроля», — рассказал клинический психолог Сергей Петров.

Отвечая на вопрос об отношении к введению COVID-паспортов в России, Петров отметил, что если идея упростит жизнь людям, то он не будет выступать против. Он также заметил, что в детских садах родители не всегда хотят видеть непривитых детей.

Разговор на эту тему обсудили в рамках шоу «Слово против слова»: Вакцинация от COVID-19 — принуждать или уговаривать?». Оно организовано пресс-центром Медиагруппы «Патриот».