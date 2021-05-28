Белоруссия достойно ответила Украине на авиационные ограничения

Киев, 28 мая. Министерство экономики Украины возмутилось «дискриминационными» мерами Белоруссии, введенными в ответ на прекращение авиасообщения со стороны Киева.

С 29 мая украинская сторона приостановила авиационное сообщение с Республикой Беларусь.

В ответ на недружественные действия Киева Минск внедрил санкции, которые оказались болезненнее украинских ограничений. Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, включая продукты питания, мебель и технику.

Как стало известно ранее, МИД Украины назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии.