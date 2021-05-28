Протасевич числился в розыске как боевик «Азова»

Минск, 28 мая. Стало известно, из-за чего задержанный в минском аэропорту Роман Протасевич попал в список разыскиваемых.

Заместитель постоянного представителя России в ООН заявил, что Роман Протасевич числился в розыске не в качестве блогера. Его искали как боевика печально известного украинского батальона «Азов».

Ранее военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал фотографии, на которых Протасевич позирует в форме националистического батальона «Азов». По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, задержанный участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в период с 2014 по 2015 годы, писал ФАН.

Протасевича задержали в аэропорту Минска после экстренной посадки лайнера, на котором он вместе с россиянкой Софией Сапегой летел из Афин в Вильнюс. Сооснователя Telegram-канала Nexta обвиняют в экстремизме и призывах к массовым беспорядкам.