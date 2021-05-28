США испытали двигатель для гиперзвуковых ракет

Вашингтон, 28 мая. Военно-морские силы США провели огневые испытания твердотопливного двигателя, которым будут оснащаться гиперзвуковые ракеты.

Испытания двигателя проходили на одном из военных полигонов в штате Юта. Разработчиком силовой установки является Northrop Grumman. В компании заявили об успешном проведении испытаний. Двигатель работал в течение всего периода испытаний и соответствовал рабочим параметрам.

Этим двигателем будут оснащаться гиперзвуковые ракеты Conventional Prompt Strike и Long Range Hypersonic Weapon. Первые летные испытания гиперзвуковых ракет должны состояться в 2022 году.