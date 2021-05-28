Владельцы iPhone смогут следить за питанием в приложении «Здоровье»

Москва, 28 мая. Новая версия iOS добавила функцию контроля питания в приложении «Здоровье», доступном для владельцев iPhone.

Приложение должно получить дневник калорий, сообщил инсайдер Коннор Джуисс в социальной сети Twitter. Благодаря ему пользователи смогут следить как за качеством, так и за количеством потребляемой пищи.

Новая линейка MacBook Pro получит обновленный дизайн. Внешний вид компьютеров будет похож на iPad Pro. Внешне устройство может стать еще более плоским, чем его предшественники.