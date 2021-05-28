«Белавиа» после запретов на полеты может стать конкурентом «Победы»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 17:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:34
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
17:17
Политика
Саммит президентов России и США пройдет без табуированных тем
17:15
Экономика
Подмосковье инвестировало в науку 429 млн рублей
Все новости
28 мая 17:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:34
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
17:17
Политика
Саммит президентов России и США пройдет без табуированных тем
17:15
Экономика
Подмосковье инвестировало в науку 429 млн рублей
Все новости

«Белавиа» после запретов на полеты может стать конкурентом «Победы»

Общество
«Белавиа» после запретов на полеты может стать конкурентом «Победы»
Global Look Press  /  Markus Mainka/picture alliance / Leonid Faerberg

Москва, 28 мая. Белорусская компания «Белавиа» может переориентироваться на российский рынок и составить конкуренцию «Победе», считает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

РФ осталась единственным направлением, куда можно вылететь из Минска, поэтому сегодня перед белорусским авиаперевозчиком стоит задача полноценно выйти на ее рынок, считает эксперт движения «Сильная Россия».

«На месте компании «Белавиа» я бы переориентировал весь свой флот в российском направлении, в большей степени на южные курорты. Для этого придется в оперативном режиме изменить концепцию работы, чтобы составить конкуренцию российским авиакомпаниям», — сказал Зотов «Общественной службе новостей».

При этом он подчеркнул, что о бизнес-сегменте речь не идет, поскольку в нем «Белавиа» сможет конкурировать вряд ли. Компания может занять нишу в более низком ценовом сегменте, то есть посоревноваться за пассажиров с «Победой».

Многие страны, в числе которых Украина, Великобритания, Финляндия и Польша, запретили белорусскому перевозчику полеты с использованием своих воздушных пространств после инцидента с Ryanair в Минске. «Белавиа» приняла ответные меры.

Вернуться назад

белоруссия белавиа победа
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 132308 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 51368 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 34914 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34650 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Политика 29395 26 мая 2021
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Все новости / Общество / «Белавиа» после запретов на полеты может стать конкурентом «Победы»
Рейтинг@Mail.ru