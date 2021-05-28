«Белавиа» после запретов на полеты может стать конкурентом «Победы»

Москва, 28 мая. Белорусская компания «Белавиа» может переориентироваться на российский рынок и составить конкуренцию «Победе», считает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

РФ осталась единственным направлением, куда можно вылететь из Минска, поэтому сегодня перед белорусским авиаперевозчиком стоит задача полноценно выйти на ее рынок, считает эксперт движения «Сильная Россия».

«На месте компании «Белавиа» я бы переориентировал весь свой флот в российском направлении, в большей степени на южные курорты. Для этого придется в оперативном режиме изменить концепцию работы, чтобы составить конкуренцию российским авиакомпаниям», — сказал Зотов «Общественной службе новостей».

При этом он подчеркнул, что о бизнес-сегменте речь не идет, поскольку в нем «Белавиа» сможет конкурировать вряд ли. Компания может занять нишу в более низком ценовом сегменте, то есть посоревноваться за пассажиров с «Победой».

Многие страны, в числе которых Украина, Великобритания, Финляндия и Польша, запретили белорусскому перевозчику полеты с использованием своих воздушных пространств после инцидента с Ryanair в Минске. «Белавиа» приняла ответные меры.