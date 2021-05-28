Латвийский депутат извинился за призыв взять белорусских хоккеистов в заложники

Рига, 28 мая. Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше принес извинения белорусским хоккеистам, которых ранее предложил взять в заложники. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.

Представитель латвийского парламента 24 мая предложил задержать белорусских спортсменов, чтобы обменять их на политзаключенных. Заявление прозвучало на фоне чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

«Я приношу свои извинения тем спортсменам, которых оскорбило или смутило это предложение, а также их фанатам, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу сборной Белоруссии», — говорится в публикации.

Мэр Риги Мартиньш Стакис ранее заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно. В акции также принял участие министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.