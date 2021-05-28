Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика

Сахарный диабет — один из самых распространенных хронических недугов, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Для этого хронического заболевания характерен высокий уровень глюкозы в крови в результате нарушения выработки инсулина. При диабете человеческий организм не способен вырабатывать и использовать уже имеющийся инсулин — гормон, который вырабатывается поджелудочной железой. Он необходим для переноса глюкозы из крови в клетки организма, которые за счет этого процесса получают энергию. Кроме того, заболевание может привести к серьезным осложнениям: болезням почек, сердечно-сосудистым заболеваниям, слепоте, ампутации конечностей и даже к летальному исходу.

Статистика

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), статистика болеющих диабетом в настоящий момент является не самой благоприятной — с 1980 года количество людей, страдающих смертельно опасным недугом, возросло аж в четыре раза. По состоянию на 2020 год диабет выявлен примерно у 422 миллионов человек по всему миру. В России на начало 2020 года заболевание было зарегистрировано у 5,1 млн взрослых и у почти 50 тысяч детей. При этом специалисты подчеркивают, что половина случаев заболевания остается не выявленной, поэтому в стране насчитывается как минимум 8 млн диабетиков, то есть примерно 6% от всего населения. В США ситуация гораздо хуже — диабетом страдают почти 11% населения, то есть около 35 млн человек. Лидируют по этому показателю Индия и Китай — 51 и 43 млн больных соответственно.

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Виды диабета

Болезнь бывает нескольких видов: 1-го и 2-го типов, а также гестационный диабет. При 1-м типе сахарного диабета в организме практически полностью перестает вырабатываться инсулин (абсолютная инсулиновая недостаточность). Первый вариант может быть вызван генетическими и даже экологическими факторами, предотвратить его развитие невозможно. При 2-м типе собственный инсулин в организме вырабатывается, но в недостаточном количестве (относительная инсулиновая недостаточность). На этот вид диабета приходится около 90% случаев всего заболевания. Диабет второго типа может возникать из-за пожилого возраста, ожирения, неправильного питания и недостаточной физической активности.

Гестационный диабет, который еще называют диабетом беременных, — это заболевание, возникающее у женщин в период вынашивания ребенка. Во время беременности в женском организме резко увеличивается выработка половых гормонов — эстрогенов и прогестерона, хорионического гонадотропина, а также кортизола, которые подавляют действие инсулина. С временным недугом сталкивается около 4% женщин в период беременности. Кроме того, выявляют и предиабет. Он возникает, когда уровень глюкозы в крови становится выше нормы, но еще недостаточно высоким для диагностирования полноценного сахарного диабета. Исследователи отмечают, что и во время предиабета организму может быть нанесен существенный урон.

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Возможные симптомы сахарного диабета:

— сильная и неутолимая жажда;

— частое мочеиспускание;

— нарушения зрения;

— беспричинные усталость и вялость;

— сухая кожа;

— ослабленный иммунитет;

— онемение рук и ног;

— повышенный аппетит и постоянное чувство голода;

— изменение массы тела (увеличение веса или похудение);

— нарушение процессов заживления;

— неконтролируемый зуд кожных покровов.

Возможные осложнения при сахарном диабете

Риск смертности взрослых от сердечно-сосудистых заболеваний при диабете возрастает в 2-4 раза, вероятность инсульта также увеличивается в 2-4 раза. Кроме того, люди, страдающие диабетом, подвержены высокому кровяному давлению. Диабет является одной из причин слепоты людей в возрасте от 20 до 70 лет и основной причиной заболеваний почечной недостаточности. У 60-70% больных сахарным диабетом наблюдаются легкие и тяжелые формы поражения нервной системы или невропатии.

Агентство городских новостей Москва / Зыков Кирилл

Как избежать сахарного диабета

Чтобы снизить риск возникновения сахарного диабета, откажитесь от рафинированных углеводов и сахара, питайтесь малыми порциями, употребляйте богатую клетчаткой пищу, включайте в свою жизнь регулярные физические нагрузки, пейте много воды, придерживайтесь оптимального веса, откажитесь от вредных привычек, особенно от курения, не допускайте дефицита витаминов.

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