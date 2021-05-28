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28 мая 22:09
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новостей
22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
21:16
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Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика

Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
pixabay.com  / 

Сахарный диабет — один из самых распространенных хронических недугов, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Для этого хронического заболевания характерен высокий уровень глюкозы в крови в результате нарушения выработки инсулина. При диабете человеческий организм не способен вырабатывать и использовать уже имеющийся инсулин — гормон, который вырабатывается поджелудочной железой. Он необходим для переноса глюкозы из крови в клетки организма, которые за счет этого процесса получают энергию. Кроме того, заболевание может привести к серьезным осложнениям: болезням почек, сердечно-сосудистым заболеваниям, слепоте, ампутации конечностей и даже к летальному исходу.

Статистика

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), статистика болеющих диабетом в настоящий момент является не самой благоприятной — с 1980 года количество людей, страдающих смертельно опасным недугом, возросло аж в четыре раза. По состоянию на 2020 год диабет выявлен примерно у 422 миллионов человек по всему миру. В России на начало 2020 года заболевание было зарегистрировано у 5,1 млн взрослых и у почти 50 тысяч детей. При этом специалисты подчеркивают, что половина случаев заболевания остается не выявленной, поэтому в стране насчитывается как минимум 8 млн диабетиков, то есть примерно 6% от всего населения. В США ситуация гораздо хуже — диабетом страдают почти 11% населения, то есть около 35 млн человек. Лидируют по этому показателю Индия и Китай — 51 и 43 млн больных соответственно.

Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
pixabay.com  / 

Виды диабета

Болезнь бывает нескольких видов: 1-го и 2-го типов, а также гестационный диабет. При 1-м типе сахарного диабета в организме практически полностью перестает вырабатываться инсулин (абсолютная инсулиновая недостаточность). Первый вариант может быть вызван генетическими и даже экологическими факторами, предотвратить его развитие невозможно. При 2-м типе собственный инсулин в организме вырабатывается, но в недостаточном количестве (относительная инсулиновая недостаточность). На этот вид диабета приходится около 90% случаев всего заболевания. Диабет второго типа может возникать из-за пожилого возраста, ожирения, неправильного питания и недостаточной физической активности.

Гестационный диабет, который еще называют диабетом беременных, — это заболевание, возникающее у женщин в период вынашивания ребенка. Во время беременности в женском организме резко увеличивается выработка половых гормонов — эстрогенов и прогестерона, хорионического гонадотропина, а также кортизола, которые подавляют действие инсулина. С временным недугом сталкивается около 4% женщин в период беременности. Кроме того, выявляют и предиабет. Он возникает, когда уровень глюкозы в крови становится выше нормы, но еще недостаточно высоким для диагностирования полноценного сахарного диабета. Исследователи отмечают, что и во время предиабета организму может быть нанесен существенный урон.

Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
freepik.com  / Designed by Freepik

Возможные симптомы сахарного диабета:

— сильная и неутолимая жажда;

— частое мочеиспускание;

— нарушения зрения;

— беспричинные усталость и вялость;

— сухая кожа;

— ослабленный иммунитет;

— онемение рук и ног;

— повышенный аппетит и постоянное чувство голода;

— изменение массы тела (увеличение веса или похудение);

— нарушение процессов заживления;

— неконтролируемый зуд кожных покровов.

Возможные осложнения при сахарном диабете

Риск смертности взрослых от сердечно-сосудистых заболеваний при диабете возрастает в 2-4 раза, вероятность инсульта также увеличивается в 2-4 раза. Кроме того, люди, страдающие диабетом, подвержены высокому кровяному давлению. Диабет является одной из причин слепоты людей в возрасте от 20 до 70 лет и основной причиной заболеваний почечной недостаточности. У 60-70% больных сахарным диабетом наблюдаются легкие и тяжелые формы поражения нервной системы или невропатии.

Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
Агентство городских новостей Москва  / Зыков Кирилл

Как избежать сахарного диабета

Чтобы снизить риск возникновения сахарного диабета, откажитесь от рафинированных углеводов и сахара, питайтесь малыми порциями, употребляйте богатую клетчаткой пищу, включайте в свою жизнь регулярные физические нагрузки, пейте много воды, придерживайтесь оптимального веса, откажитесь от вредных привычек, особенно от курения, не допускайте дефицита витаминов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о здоровье шахтеров. Документ касается медосмотров в первую очередь тех работников, которые трудятся под землей, определения условий реабилитации после рабочей смены, а также ежегодной диспансеризации. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

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