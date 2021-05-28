Семья скрывает от детей Пугачевой и Галкина, кем им приходится Никита Пресняков

Москва, 28 мая. Сын певицы Кристины Орбакайте и композитора Владимира Преснякова, музыкант Никита Пресняков признался, что дети его бабушки Аллы Пугачевой не знают, кем он им приходится.

В семье Примадонны и ее мужа — юмориста Максима Галкина — растут сын Гарри и дочь Лиза. Осенью двойняшкам исполнится всего восемь лет, однако получается, что они являются дядей и тетей 31-летнего Никиты Преснякова. Звездная семья пока не говорит детям о таких необычных родственных связях.

«От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно», — отметил сын Орбакайте в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Точной причины, почему детям Пугачевой и Галкина не рассказывают правду, Пресняков не знает. Музыкант признался, что на самом деле обожает сына и дочь своей бабушки. Правда, иногда двойняшки путают его с сыном Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова Дени, пишет газета «Культура».

«Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!»» — рассказал Пресняков.

Музыкант также вспомнил, как пережил расставание своих звездных родителей. Сын Владимира Преснякова и Орбакайте признался, что в их семье детально не обсуждали эту тему.