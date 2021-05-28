Путин проводит совещание с Совбезом РФ по вопросам стратегии национальной безопасности

Москва, 28 мая. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает стратегию национальной безопасности с учетом имеющихся угроз.

Совещание проходит в Кремле в эти минуты. По словам главы государства, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы стратегии национальной безопасности.

«В качестве основного вопроса у нас в повестке дня стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что здесь в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать: на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею в виду актуальную повестку дня», — сказал Путин.

Ранее российский лидер провел рабочее совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК, в ходе которого сообщил, что уникальность отечественных видов вооружения была подтверждена в ходе боевых действий на территории Сирии.