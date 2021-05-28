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17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:34
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
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17:17
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Дава впервые рассказал о работе ведущего в шоу «Дом-2»

  /   Обновлено: 28 мая 2021 17:01
Шоу-бизнес
Дава впервые рассказал о работе ведущего в шоу «Дом-2»

Москва, 28 мая. Популярный блогер Давид Манукян, известный как Дава, поделился впечатлениями от работы на телепроекте «Дом-2», который долгие годы вела его бывшая возлюбленная Ольга Бузова.

Как гром среди ясного неба прозвучала новость об уходе Бузовой из телешоу. Знаменитость пришла на проект, когда он только стартовал — в 2004 году. В последствии она стала его ведущей. Но после того, как стало известно, что шоу закрывается на ТНТ и переезжает на телеканал «Ю», Бузова объявила о своем уходе. Для многих это стало большой неожиданностью.

Выпуски «Дома-2» стали выходить с середины апреля, а 1 июня зрители увидят Манукяна в качестве нового ведущего проекта. По словам блогера, он давно хотел попробовать свои силы на ТВ как ведущий.

«Мне неинтересно, как на это отреагирует Ольга, не хочу говорить об этом. Для меня «Дом-2» в первую очередь работа, за которую я получаю деньги. Не собираюсь отказываться от нее. Для меня это шаг вперед», — впервые сказал о новой работе Манукян в эфире программы «PRO-Новости» на Муз-ТВ.

О расставании Бузовой и Манукяна стало известно в начале этого года. Певица публично обвинила блогера в изменах и побоях. Дава долго хранил молчание и не комментировал разрыв отношений.

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дом-2 манукян дава
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Все новости / Шоу-бизнес / Дава впервые рассказал о работе ведущего в шоу «Дом-2»
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