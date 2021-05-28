Дава впервые рассказал о работе ведущего в шоу «Дом-2»

Москва, 28 мая. Популярный блогер Давид Манукян, известный как Дава, поделился впечатлениями от работы на телепроекте «Дом-2», который долгие годы вела его бывшая возлюбленная Ольга Бузова.

Как гром среди ясного неба прозвучала новость об уходе Бузовой из телешоу. Знаменитость пришла на проект, когда он только стартовал — в 2004 году. В последствии она стала его ведущей. Но после того, как стало известно, что шоу закрывается на ТНТ и переезжает на телеканал «Ю», Бузова объявила о своем уходе. Для многих это стало большой неожиданностью.

Выпуски «Дома-2» стали выходить с середины апреля, а 1 июня зрители увидят Манукяна в качестве нового ведущего проекта. По словам блогера, он давно хотел попробовать свои силы на ТВ как ведущий.

«Мне неинтересно, как на это отреагирует Ольга, не хочу говорить об этом. Для меня «Дом-2» в первую очередь работа, за которую я получаю деньги. Не собираюсь отказываться от нее. Для меня это шаг вперед», — впервые сказал о новой работе Манукян в эфире программы «PRO-Новости» на Муз-ТВ.

О расставании Бузовой и Манукяна стало известно в начале этого года. Певица публично обвинила блогера в изменах и побоях. Дава долго хранил молчание и не комментировал разрыв отношений.