В России скоро начнется прием заявлений на новые детские выплаты

Москва, 28 мая. Государство в скором времени запустит процесс сбора заявлений на оформление пособий в 10 тыс. рублей.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила о том, что в середине июля в стране начнется прием заявлений на получение единовременного детского пособия. Об этом сообщает ТАСС.

Выплата предназначается для семей с детьми школьного возраста. Чиновник отметила, что заявления прекратят принимать к 1 ноября 2021 года. Помимо этого, в августе будут производиться сами выплаты, однако дата пока не оговорена. Баталина рассказала о планах по этой инициативе во время заседания общественного совета при Минтруде.

Ранее представители Минтруда РФ перечислили новые правила и регламентацию предоставления социальных выплат для малообеспеченных российских семей.