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17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:34
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
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Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
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В России скоро начнется прием заявлений на новые детские выплаты

Экономика
В России скоро начнется прием заявлений на новые детские выплаты
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 мая. Государство в скором времени запустит процесс сбора заявлений на оформление пособий в 10 тыс. рублей.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила о том, что в середине июля в стране начнется прием заявлений на получение единовременного детского пособия. Об этом сообщает ТАСС.

Выплата предназначается для семей с детьми школьного возраста. Чиновник отметила, что заявления прекратят принимать к 1 ноября 2021 года. Помимо этого, в августе будут производиться сами выплаты, однако дата пока не оговорена. Баталина рассказала о планах по этой инициативе во время заседания общественного совета при Минтруде.

Ранее представители Минтруда РФ перечислили новые правила и регламентацию предоставления социальных выплат для малообеспеченных российских семей.

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баталина детские выплаты прием заявлений
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