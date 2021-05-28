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28 мая 17:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:34
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
17:17
Политика
Саммит президентов России и США пройдет без табуированных тем
17:15
Экономика
Подмосковье инвестировало в науку 429 млн рублей
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Продолжение пятого сезона «Люцифера» вышло на Netflix

Общество
Продолжение пятого сезона «Люцифера» вышло на Netflix
Кадр из сериала «Люцифер»

Лос-Анджелес, 28 мая. Вторая часть пятого сезона популярного сериала «Люцифер» вышла на стриминговой платформе Netflix. Проект основан на одноименном комиксе.

В сериале рассказывается о Дьяволе, уставшем от управления адом и поселившемся в Лос-Анджелесе. Персонаж невольно начинает помогать детективу с расследованием преступлений.

Изначально проект выходил на канале Fox, но его собирались закрыть после третьего сезона. Netflix спас «Люцифера» и выпустил продолжение. Пятый сезон не завершает сериал — заключительным станет шестой сезон.

Ранее стало известно, что Netflix снимет киноадаптацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль в экранизации сыграет актриса Светлана Ходченкова.

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netflix сериал люцифер
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