Продолжение пятого сезона «Люцифера» вышло на Netflix

Лос-Анджелес, 28 мая. Вторая часть пятого сезона популярного сериала «Люцифер» вышла на стриминговой платформе Netflix. Проект основан на одноименном комиксе.

В сериале рассказывается о Дьяволе, уставшем от управления адом и поселившемся в Лос-Анджелесе. Персонаж невольно начинает помогать детективу с расследованием преступлений.

Изначально проект выходил на канале Fox, но его собирались закрыть после третьего сезона. Netflix спас «Люцифера» и выпустил продолжение. Пятый сезон не завершает сериал — заключительным станет шестой сезон.

Ранее стало известно, что Netflix снимет киноадаптацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль в экранизации сыграет актриса Светлана Ходченкова.