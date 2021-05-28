Женщина из Европы впервые в истории возглавит экспедицию на МКС

Брюссель, 28 мая. Астронавт Саманта Кристофоретти станет первой женщиной-командиром МКС из Европы. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

Она возглавит 68-ю экспедицию на МКС. Вместе с ней на корабле SpaceX Crew Dragon к МКС полетят астронавты НАСА Челл Линдгрен и Боб Хайнс. Для Кристофоретти это будет вторая по счету экспедиция на Международную космическую станцию.

«Вернуться на МКС, чтобы представить Европу, честь для меня», — заявила она.

Стоит отметить, что ранее женщины несколько раз становились командирами на МКС. Ими были американки Сунита Уилльямс, Шеннон Уолкер и Пегги Уитсон.