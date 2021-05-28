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28 мая 17:36
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новостей
17:34
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:32
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
17:17
Политика
Саммит президентов России и США пройдет без табуированных тем
17:15
Экономика
Подмосковье инвестировало в науку 429 млн рублей
17:14
Общество
Вирусологи объяснили причину появления стойкого иммунитета у переболевших COVID-19
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ФАН публикует видео полыхающего частного дома в Омске

Происшествия
ФАН публикует видео полыхающего частного дома в Омске
Федеральное агентство новостей

Омск, 28 мая. Крупный пожар охватил один из домов по улице Беломорстроя и грозится перекинуться на соседние строения. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Частное домовладение уже больше часа горит в Центральном округе Омска, сообщает источник ФАН. Все это время серьезные пробки мешали пожарным пробраться к месту ЧП. На момент приезда спасателей в доме началось обрушение кровли. Наш корреспондент прислал видео с места событий.

Сотрудники МЧС начали отливать соседние строения во избежание распространения огня. По данным источника, воспламенению дома предшествовал взрыв газового баллона. Пока нет информации о наличии погибших и пострадавших.

Накануне ФАН сообщал о возгорании автобуса с пассажирами в Петрозаводске. ЧП произошло на улице Гагарина.

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пожар мчс омск огонь
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