ФАН публикует видео полыхающего частного дома в Омске

Омск, 28 мая. Крупный пожар охватил один из домов по улице Беломорстроя и грозится перекинуться на соседние строения. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Частное домовладение уже больше часа горит в Центральном округе Омска, сообщает источник ФАН. Все это время серьезные пробки мешали пожарным пробраться к месту ЧП. На момент приезда спасателей в доме началось обрушение кровли. Наш корреспондент прислал видео с места событий.

Сотрудники МЧС начали отливать соседние строения во избежание распространения огня. По данным источника, воспламенению дома предшествовал взрыв газового баллона. Пока нет информации о наличии погибших и пострадавших.

Накануне ФАН сообщал о возгорании автобуса с пассажирами в Петрозаводске. ЧП произошло на улице Гагарина.