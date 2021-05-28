Отказ от покровительства России обошелся Европе в триллионы после сделки США—КНР

Банки США получили доступ на финансовый рынок КНР, китайские инвесторы спасут «империю доллара». Оплатит же весь банкет Европа.

Пока вся официальная Европа и глобальные масс-медиа заняты «наказанием» Белоруссии за ранее нормальную в международном авиасообщении практику, вопрос о том, ради чего устроен весь этот «шик-блеск-красота» вокруг сладкой парочки Протасевич—Сапега потенциальной стоимостью в десятки миллиардов долларов, оставался открытым и непонятным.

Возможно, некий свет на причины внезапно поднявшейся суеты проливают недавние публикации Financial Times и Bloomberg. По верному замечанию Бернарда Шоу, «демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головой и заставляет глазеть вверх, пока другие шарят по вашим карманам». Ну, не только о демократии здесь речь. В принципе, любое появление таких «воздушных шаров» должно служить сигналом для проверки содержимого своих карманов.

Так вот, старушку-Европу развлекают очередным «страшным преступлением кровавого диктатора Лукашенко и стоящего у него за спиной Путина» — а тем временем… Тем временем американские банки и трасты получили прямой доступ на внутренний финансовый рынок КНР. В частности, получив от национального регулятора CBIRC (Китайская комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности) разрешение на работу с физическими и юридическими лицами, туда выйдет Goldman Sachs. Разумеется, не сам по себе, а через совместное с ICBC, одним из крупнейших банков Китая, предприятие, где 51% акций будет принадлежать «конторе». Чуть ранее аналогичные разрешения получили BlackRock и Vanguard, «на низком старте» — JP Morgan. Как говорится, кучно пошло.

Но эти события, судя по всему, — лишь верхушка айсберга, лишь видимое проявление куда более глубоких процессов, истинные масштабы и значение которых пока трудно осознать. Но «лед тронулся, господа присяжные заседатели»: «империя доллара» и «Красный дракон» договорились между собой на каких-то взаимоприемлемых условиях.

Федеральное агентство новостей /

Станет ли это соглашение чистым американо-китайским дуумвиратом, в духе незабвенной Chimerica Збигнева Бжезинского, или же будет иметь место триумвират с участием России, закончится все худым миром или доброй ссорой — покажет время. Прежде всего, итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня (конечно, если она состоится).

Впрочем, без учета форс-мажоров, некоторые ближайшие, на пару-другую лет, следствия достаточно очевидны уже сейчас.

Крах «империи доллара» и глобального рынка, с образованием нескольких «валютных зон», откладывается. Китайские инвесторы (тот же Goldman Sachs оценивает их потенциал к 2030 году в 70 трлн долл. — сравните с нынешней оценкой от Boston Consulting Group и China Everbright Bank в 18,9 трлн долл.: рост за 10 лет в 3,7 раза!) поддержат мировую финансовую стабильность. В 2023 году доля юаня в валютной корзине МВФ должна будет увеличиться более чем вдвое, прежде всего за счет евро и в меньшей степени — доллара.

Американо-китайская торговая война в ее нынешнем виде прекращается. Потому что это не война и это не результат: товарооборот США и КНР в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, вырос на 8,3% (!) — до 586,73 млрд долл., причем сальдо в пользу Поднебесной составило 316,91 млрд долл. (+7,1% по сравнению с 2019 годом).

Видимо, будет ослаблен или вообще снят запрет на покупку китайскими инвесторами реальных активов в США.

Федеральное агентство новостей /

Пространство цифровых технологий будет использоваться в правовом режиме, близком к правовому режиму Арктики, а не Антарктиды.

Вслед за недавней амнистией в США IT-китайской корпорации Xiaomi должна последовать и амнистия Huawei, с освобождением ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, арестованной по запросу США 6 декабря 2018 года в аэропорту канадского Ванкувера (еще раз привет Протасевичу и Сапеге!).

«Оплачивать банкет» будут за счет старушки-Европы. В том числе, правой (не в политическом, а в географическом смысле, то есть восточной) ее части. Хотя левой (то есть западной) достанется не меньше. За исключением Великобритании, с ее хитрым «Брекзитом».

А ведь президент Владимир Путин, известный своим гуманизмом, предлагал европолитикам избежать подобной участи с помощью Россию. Но те единодушно предпочли — назло ему и его «варварской стране» — отморозить себе уши, лишь бы не идти под покровительство Москвы. Но немного переборщили, заодно отморозив себе и голову. Причем очень глубоко, как показывает ситуация с «делом Протасевича—Сапеги», а ранее — с Сирией, мигрантами, Украиной, малайзийским «Боингом», «отравлением Скрипалей» и т. д.

Удастся ли запустить процесс разморозки и хотя бы частичного восстановления функциональности «европейских голов»? Пока неясно, но в любом случае, скучно никому не будет.