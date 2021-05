Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса

Вашингтон, 28 мая. Вице-президент США Камала Харрис объявила о том, что крупнейшие американские компании будут привлечены к инвестированию в страны Северного треугольника. Главная цель инициативы, которая получила название «Призыв к действию», — устранить коренные причины массовой нелегальной миграции из стран Центральной Америки в США. Харрис написала у себя в официальном аккаунте в Twitter.

Addressing the root causes of migration from the Northern Triangle requires sustained economic growth and investment. The private sector has an important role to play. Today, I met with the leaders of companies and organizations that announced commitments to invest in the region. pic.twitter.com/tFTRInZxoZ