Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса

Вашингтон, 28 мая. Вице-президент США Камала Харрис объявила о том, что крупнейшие американские компании будут привлечены к инвестированию в страны Северного треугольника. Главная цель инициативы, которая получила название «Призыв к действию», — устранить коренные причины массовой нелегальной миграции из стран Центральной Америки в США. Харрис написала у себя в официальном аккаунте в Twitter.

«Устранение коренных причин миграции из стран Северного треугольника требует устойчивого экономического роста и инвестиций. Частный сектор призван сыграть важную роль. Сегодня я встретилась с руководителями компаний и организаций, которые заявили о намерении инвестировать в регион», — отметила она.

Addressing the root causes of migration from the Northern Triangle requires sustained economic growth and investment. The private sector has an important role to play. Today, I met with the leaders of companies and organizations that announced commitments to invest in the region. pic.twitter.com/tFTRInZxoZ — Vice President Kamala Harris (@VP) May 27, 2021

Американское правительство привлекло к проекту 12 компаний, среди которых — Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, Всемирный экономический форум и другие. Деньги будут направлены в три страны — Сальвадор, Гватемалу и Гондурас, — для борьбы с коренными причинами миграции, такими как насилие и бедность. Выделенные средства будут использоваться прежде всего в таких областях, как решение проблем с продовольствием и здравоохранением, адаптация к климату, образование, а также цифровая и экономическая интеграция.

«Сегодня мы обратились с призывом к действию к частному сектору для увеличению инвестиций в Гватемалу, Гондурас и Сальвадор. Спасибо первым 12 предприятиям и организациям, объявившим о взятых обязательствах», — добавила вице-президент США.

Today we launched a Call to Action to the private sector to deepen investments in Guatemala, Honduras, and El Salvador, to address the root causes of migration. Thank you to the first 12 businesses and organizations that announced commitments. https://t.co/UqXGK2SwRE — Vice President Kamala Harris (@VP) May 27, 2021

Байден 24 марта уполномочил Харрис вести переговоры со странами Центральной Америки по вопросам миграции. Она отметила, что планирует тесно работать с правительствами стран Северного треугольника. Однако с тех пор не провела с ними ни одной встречи в очном или удаленном формате. Представители Республиканской партии раскритиковали Харрис за бездействие.

Попытки остановить миграционный кризис

Предыдущие попытки обсуждения миграционного кризиса с администрацией Байдена и правительствами стран «северного треугольника» не увенчались успехом. Так, 23 марта делегация США в составе координатора американской администрации по южной границе Роберты Джейкобсон, Рикардо Суньиги и директора СНБ по Западному полушарию Хуана Гонсалеса встретилась в Мехико с местными правительственными чиновниками. Позже министр иностранных дел Мексики сказал, что встреча носила лишь «технический характер».

Визит представителей США не запомнился ничем, кроме громких призывов Джейкобсон «не приближаться к американской границе». Вскоре после этого президент Мексики Андрес Лопес Обрадор раскритиковал Байдена. По его мнению, лидер США спровоцировал миграционный кризис, дав беженцам ложную надежду на осуществление «американской мечты».

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Ситуация на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам марта пограничные службы США задержали 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тыс., что также в несколько раз выше февральских показателей.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.