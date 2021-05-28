Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице

Нант, 28 мая. Инцидент произошел в одном из отделений полиции в пригороде Нанта. Мужчина ударил ножом сотрудницу отдела. Во время его задержания жандармам пришлось стрелять.

Известно, что при задержании вооруженного ножом злоумышленника ранения также получили два стража порядка.

Пострадавшая француженка сейчас находится в критическом состоянии в госпитале. Ей оказывают медицинскую помощь, за сотрудником полиции установлено постоянное наблюдение со стороны персонала больницы.

На место происшествия под Нантом также прибыл глава МВД Франции Жеральд Дарманен, сообщал ФАН.