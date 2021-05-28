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Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
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Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
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15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
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Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии

Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
wikipedia.org  /  User 699 / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 мая. Жесткая реакция Запада на инцидент с самолетом и арестом Романа Протасевича в Минске демонстрирует отчаяние. Об этом заявил политолог, эксперт НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По мнению эксперта, реакция западных (в первую очередь европейских) стран на случай с самолетом в столице Белоруссии является жестом отчаяния. КГБ страны арестовал экс-главреда Nexta Протасевича, самолет которого был посажен в Минске . Борт, летевший в Вильнюс из столицы Греции, сменил пункт назначения, когда белорусские диспетчеры сообщили о заложенной на борту бомбе.

Запад ответил на арест Протасевича запретом полетов белорусских авиакомпаний в Европу, а также требованием санкций в отношении Александра Лукашенко и его наиболее влиятельных соратников. Суслов считает, что данная ситуация подталкивает Белоруссию к России, а вероятность более углубленной интеграции стран под внешним давлением серьезно повышается. Политолог считает, что непропорциональный ответ Запада демонстрирует отчаяние от осознания происходящего.

«Я бы интерпретировал диспропорционально жесткую реакцию Запада как еще один жест отчаяния, аналогичный воплю, который произвел Дуда в Грузии. Запад сейчас действительно теряет Белоруссию, и теряет надолго. Игра рушится. Запад делал ставку либо на переориентирование Лукашенко в сторону Запада, либо на «цветную революцию» в Белоруссии. Сейчас и то, и другое маловероятно», — сказал Суслов в программе «Большая игра».

Политолог дал понять, что выпад польского лидера Анджея Дуды в адрес РФ напрямую связан с белорусскими событиями. Президент Польши сделал скандальное заявление в адрес Москвы во время визита в Грузию. Он объявил Россию «ненормальным» государством и пообещал, что Варшава будет действовать против нее на уровне ООН, ОБСЕ и других международных организаций.

Ранее обозреватель ФАН рассказал, почему санкционные угрозы Запада толкают Белоруссию в объятия России. При этом риторика Европы в адрес Минска по Протасевичу разбивается о два факта: предельно неоднозначное прошлое задержанного (включающее работу на украинских радикалов в батальоне «Азов») и аналогичные белорусским действия западных стран в «удобных» случаях. Чаще всего упоминается инцидент 2013 года с бортом президента Боливии, где неудачно искали Эдварда Сноудена.

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россия белоруссия лукашенко запад политика реакция дмитрий суслов протасевич
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