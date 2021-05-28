Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»

Москва, 28 мая. В Сети опубликованы фотографии одного из основателей признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в форме украинского батальона «Азов».

Военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале снимки, на которых запечатлен Протасевич в форме националистического батальона «Азов». На одном из снимков Протасевич позирует с пулеметом в руках. На другой фотографии можно увидеть, как он передвигается вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины на бронемашине. На рукаве молодого человека размещена эмблема батальона «Азов».

«Ой, а кто у нас тут. Журналист, похожий на Романа Протасевича? Или Протасевич, похожий на фрилансера? Я запутался», — подписал снимки Коц.

Prt Scr Telegram / Kotsnews

Сам Протасевич ранее утверждал, что находился в Донбассе в период с 2014 по 2015 год в качестве «журналиста». Однако 26 мая глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что Протасевич участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов».

Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Авиалайнер совершил экстренную посадку в столице Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам.