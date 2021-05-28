Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма

Симферополь, 28 мая. Видео с выходящим из шкафа человеком на совещании у главы Крыма появилось в Сети.

Фрагмент переговоров по реализации инфраструктуры проектов на полуострове выставили в социальных сетях. В ходе дискуссии за спиной участников неожиданно появился человек из шкафа. Пользователи выдвинули несколько шутливых версий случившегося.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поделился ожиданиями от предстоящего курортного сезона на полуострове. Он надеется, что это лето будет успешнее, чем сезон 2019 года. Инфраструктуру полностью подготовили к приему туристов.