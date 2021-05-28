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28 мая 16:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:07
Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
Общество
Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
Все новости

Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма

Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
Prt Scr 24 Крым

Симферополь, 28 мая. Видео с выходящим из шкафа человеком на совещании у главы Крыма появилось в Сети.

Фрагмент переговоров по реализации инфраструктуры проектов на полуострове выставили в социальных сетях. В ходе дискуссии за спиной участников неожиданно появился человек из шкафа. Пользователи выдвинули несколько шутливых версий случившегося.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее поделился ожиданиями от предстоящего курортного сезона на полуострове. Он надеется, что это лето будет успешнее, чем сезон 2019 года. Инфраструктуру полностью подготовили к приему туристов.

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совещание крым человек в шкафу
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