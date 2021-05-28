Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича

Москва, 28 мая. Все «недовольные» в государствах люди появляются только благодаря технологиям, которые используются такими личностями, как осужденный блогер Алексей Навальный.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия-1» выразила мнение, что на территории РФ и Белоруссии нет действительно возмущенных людей. «Недовольные» граждане появляются только тогда, когда такие личности, как осужденный Алексей Навальный и задержанный журналист Роман Протасевич, пускают в ход провокационные технологии.

«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков», — цитирует Симоньян строчки советского поэта Владимира Высоцкого.

Главред отметила, что провокаторы создают видимость протестной массы, затем выводят ее на улицу, а потом зажигают. Однако теперь организаторов беспорядков посадили, а значит на кнопки больше некому нажимать. Поэтому люди перестали выходить на протесты, передает слова эксперта издание «Слово и дело».

Как стало известно ранее, бывший главред признанного в Белоруссии экстремистким канала Nexta Роман Протасевич помещен в минский СИЗО КГБ.