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28 мая 16:08
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новостей
16:07
Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
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Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
Все новости

Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича

Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 28 мая. Все «недовольные» в государствах люди появляются только благодаря технологиям, которые используются такими личностями, как осужденный блогер Алексей Навальный.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия-1» выразила мнение, что на территории РФ и Белоруссии нет действительно возмущенных людей. «Недовольные» граждане появляются только тогда, когда такие личности, как осужденный Алексей Навальный и задержанный журналист Роман Протасевич, пускают в ход провокационные технологии.

«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков», — цитирует Симоньян строчки советского поэта Владимира Высоцкого.

Главред отметила, что провокаторы создают видимость протестной массы, затем выводят ее на улицу, а потом зажигают. Однако теперь организаторов беспорядков посадили, а значит на кнопки больше некому нажимать. Поэтому люди перестали выходить на протесты, передает слова эксперта издание «Слово и дело».

Как стало известно ранее, бывший главред признанного в Белоруссии экстремистким канала Nexta Роман Протасевич помещен в минский СИЗО КГБ.

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белоруссия навальный протесты симоньян протасевич
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