История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok

Москва, 28 мая. Трогательную историю приручения рыжего котенка рассказала блогер под ником @lalibae_ в социальной сети TikTok .

Девушка нашла совсем маленького бело-рыжего животного. В момент их первой встречи котенок был весь в блохах и не доверял никому, кто пытался к нему приблизиться. На опубликованных кадрах видно, что питомец ведет себя как хищник и не дает даже покормить себя.

Блогеру пришлось буквально выкармливать маленького зверька по кличке Манго. Она также вычесывала его от паразитов и носила к ветеринару. В конце концов котенок «растаял» и между ними установились хорошие отношения. Видео, повествующее об их дружбе, собрало много откликов и комментариев в социальных сетях. Некоторые пользователи признавали, что ролик довел их до слез.

Сотрудники из Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности оказали помощь попавшему в беду котенку. Животное вытащили из канализационного люка.