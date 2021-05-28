Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам

Саранск, 28 мая. Правоохранители нашли заблудившегося в лесу пожилого жителя Мордовии. Два дня пенсионер не мог найти дорогу домой.

В майское утро 70-летний мужчина отправился в лес на расчистку родника. К слову, подобные походы для жителя села Куликово стали ежегодной традицией. Когда он не вернулся даже к вечеру, родственники забили тревогу.

На поиски пенсионера бросились правоохранители, волонтеры, местная администрация и неравнодушные селяне. Обессилевшего мужчину нашли в пяти километрах от его дома.

Ранее ФАН писал, что сотрудники уголовного розыска МВД Мордовии в овраге нашли пропавшую без вести 88-летнюю жительницу Рузаевского района.