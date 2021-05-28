Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина

Москва, 28 мая. Актер театра и кино Максим Аверин без доли стеснения снял штаны перед коллегой Еленой Яковлевой, которая делала видео из гримерки.

Звезда сериала «Каменская» заскочила в гримерку к популярному артисту, который, судя по всему, готовился к выходу на сцену. Артистке приглянулись черные брюки Аверина с многочисленными стразами.

Услышав намек артистки, что ей брюки подошли бы больше, Аверин не растерялся. Он встал перед Яковлевой и снял штаны. Звезда «Склифосовского» оказался перед звездой фильма «Интердевочка» в трусах и кофте.

«Господи, девчонки, посмотрите, какие у меня штанишки», — сказала Яковлева, пообещав принести Аверину свои колготки.

«Пикантное» видео вызвало смех у поклонников актеров. Многие пришли в восторг от позитивного настроя кинозвезд.

«Да, а мне даже похожие штанцы не перепадут. Это красота неописуемая»; «Вам бы и верхняя курточка подошла, сейчас в тренде посвободнее»; «Актеры они и в Африке актеры, молодцы», — пишут подписчики.

Максим Аверин пока еще не нашел себе спутницу жизни. Но честно рассказал, что ему не нравится в женщинах. Артист признался, что не в восторге, когда представительницы прекрасного пола выполняют функции мужчин.