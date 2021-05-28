Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов

Москва, 28 мая. Регулирование потребкредитования должно строиться на рыночных принципах, переход к административным методам может создать опасный прецедент, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Регулятор должен руководствоваться экономическими методами регулирования, а не административными, уверен глава кредитной организации. Иначе это создает прецедент пагубного вмешательства властей в естественные экономические процессы.

«Я все-таки хотел бы, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более, что их достаточно много», — обратил внимание Костин на третьем съезде Ассоциации банков России.

В марте 2021 года глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Игорь Двинский инициировали рассмотрение проекта закона, согласно которому Банк России получит возможность напрямую ограничивать кредитные организации в выдаче займов.

Апрельские результаты оформленных потребительских кредитов в РФ достигли почти 370 млрд рублей. Это оказалось в 2,5 раза выше относительно показателей, зафиксированных в 2020 году.