Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет

Москва, 28 мая. Еще одна российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться в РФ преимущественно для людей до 60 лет, сообщили в Минздраве России.

Ранее «Спутник Лайт» планировали поставлять в основном за рубеж. Главным инструментом вакцинации от COVID-19 в РФ должен был остаться «Спутник V», говорится в сообщении. Теперь четвертый отечественный препарат решили использовать в России для граждан в возрасте до 60 лет.

«Спутник Лайт» зарегистрировали в РФ 6 мая, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Вакцину разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи. Эффективность препарата достигает 79,4%.