Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта на Ставрополье

Ставрополь, 28 мая. Злоумышленники, планировавшие устроить серию терактов во время майских праздников, по решению суда арестованы на два месяца.

Предполагаемые сторонники террористической группировки ИГ1 (запрещена на территории РФ) будут находиться под стражей во время проведения необходимых следственных действий, сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности накануне раскрыли подробности задержания сторонников вооруженных бандформирований на Ставрополье и обнародовали видео захвата преступников.

Злоумышленники планировали взорвать в регионе самодельную бомбу. Следователи завели уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Организация деятельности террористической организации», писал ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.