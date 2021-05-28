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28 мая 16:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:07
Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
Общество
Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
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Анита Цой задумалась о втором ребенке в 50 лет

Шоу-бизнес
Анита Цой задумалась о втором ребенке в 50 лет
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 28 мая. Певица Анита Цой задумалась о том, чтобы снова стать матерью. Она призналась, что инициатива в этом вопросе исходит от супруга исполнительницы Сергея Цоя.

Артистка отметила, что она родом из Кореи, где принято иметь большие семьи, однако у певицы есть лишь один сын, который уже повзрослел. Когда-то Цой хотела второго ребенка, но муж был против, поскольку боялся, что не сможет дать еще одному наследнику хорошее образование. Однако теперь мнение мужа певицы кардинально изменилось.

«Он больше, чем я, наверное, теперь хочет иметь второго ребенка», — поделилась исполнительница.

При этом Сергей Цой выступает категорически против суррогатного материнства. Он настаивает, чтобы они с женой сами стали родителями. Артистка не исключает, что даже в 50 лет сможет выносить и родить второго ребенка, однако она уже не представляет свою жизнь без работы, сцены и выходов в свет, пишут «Дни.ру».

В апреле в семье Аниты Цой случилось большое горе — скончалась 77-летняя мать исполнительницы. В последние годы женщина серьезно болела. Звезды шоу-бизнеса поддержали певицу после трагедии.

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ребенок певица анита цой
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