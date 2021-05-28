Анита Цой задумалась о втором ребенке в 50 лет

Москва, 28 мая. Певица Анита Цой задумалась о том, чтобы снова стать матерью. Она призналась, что инициатива в этом вопросе исходит от супруга исполнительницы Сергея Цоя.

Артистка отметила, что она родом из Кореи, где принято иметь большие семьи, однако у певицы есть лишь один сын, который уже повзрослел. Когда-то Цой хотела второго ребенка, но муж был против, поскольку боялся, что не сможет дать еще одному наследнику хорошее образование. Однако теперь мнение мужа певицы кардинально изменилось.

«Он больше, чем я, наверное, теперь хочет иметь второго ребенка», — поделилась исполнительница.

При этом Сергей Цой выступает категорически против суррогатного материнства. Он настаивает, чтобы они с женой сами стали родителями. Артистка не исключает, что даже в 50 лет сможет выносить и родить второго ребенка, однако она уже не представляет свою жизнь без работы, сцены и выходов в свет, пишут «Дни.ру».

В апреле в семье Аниты Цой случилось большое горе — скончалась 77-летняя мать исполнительницы. В последние годы женщина серьезно болела. Звезды шоу-бизнеса поддержали певицу после трагедии.