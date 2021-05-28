Лоукостер «Победа» с июля запустит рейсы из Москвы в Римини и Пизу

Москва, 28 мая. Начиная с 1 июля, российская авиакомпания «Победа» начнет совершать рейсы из Москвы в итальянские Пизу и Римини.

Полеты по маршрутам возобновятся с 1 июля из аэропорта Внуково. Они будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Информацией об этом поделились в пресс-службе отечественного перевозчика.

Российская авиакомпания «Аэрофлот», в свою очередь, открыла новые рейсы с Дальнего Востока и Урала в Сочи. Первый полет из Хабаровска был осуществлен 27 мая. В курортный город прибыл борт Boeing 767-300.