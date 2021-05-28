Трофим высказался об участии дочери на детском «Голосе»

Москва, 28 мая. Певец Трофим признался, что переживал за дочь Елизавету, участвовавшей в шоу «Голос. Дети». Он беспокоился, что девочка может не справиться с гневными комментариями хейтеров.

Елизавета могла победить на проекте, но ей не хватило баллов для золота. Поэтому ей пришлось довольствоваться только третьим местом.

Отец не был в восторге, что дочь принимает участие в музыкальном конкурсе в таком юном возрасте. По его мнению, в детстве нужно образовываться, а не ходить по телешоу.

«Если человек певец, то это навсегда. Дальше уже судьба распоряжается, будет он петь в переходе или в Мюзик-Холле», — сказал Трофим.

Больше всего артист переживал не за выступления наследницы, а за то, как она справится со шквалом негатива, который может обрушиться на нее. Но реакция дочери на недоброжелателей его порадовала: девочке абсолютно безразлично мнение других, пишет «СтарХит».

«Сказала как-то: «Мне главное в суперфинал попасть» — «Зачем?» — Понимаешь, у меня единственной будет номер в постели», — сказал 54-летний артист.

Многие поклонники детского «Голоса» скептически отнеслись к Елизавете Трофимовой. Зрители считают, что детям знаменитостей завышают баллы, однако во время выступлений подросток продемонстрировала настоящий талант.