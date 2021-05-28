Баранец заявил о внеплановом территориальном вопросе на встрече Байдена и Путина

Москва, 28 мая. Советники Джо Байдена пытаются включить территориальный вопрос в предстоящие переговоры американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Недавно правительство Соединенных Штатов получило ответ от ФСБ по заливу Петра Великого в Приморском крае. Руководитель Пограничной службы ФСБ, генерал армии Владимир Кулишов заявил, что сомнения Белого дома насчет целостности России необоснованны.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что советники Байдена навязывают ему обострение вопросов о территориальных спорах в повестку встречи с Путиным. В беседе с «Царьградом» Баранец напомнил, что точки зрения Вашингтона и Москвы расходятся не только в заливе Петра Великого, но и в Арктике.

«На этот раз решили вот такую бяку заставить Байдена внести в повестку дня», — сказал военный обозреватель «КП».

Однако эксперт считает, что Кремль не будет выносить этот вопрос на обсуждение. Путин сочтет претензии на залив недостойными для обсуждения на высокой трибуне.

Ранее Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом. США производят закупку грузовиков только ради поддержания экономики Украины во времена тяжелого кризиса.