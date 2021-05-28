Депутат Калашников оценил поправки в закон об обороте гражданского оружия

Москва, 28 мая. Российский закон ужесточат в области оборота гражданского оружия, заявил депутат Государственной думы Сергей Калашников.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили ограничения на гражданское оружие для россиян. Депутат ГД РФ Сергей Калашников объяснил, что в российском законе будут многочисленные поправки. Предполагается, что оружие начнут продавать только лицам старше 21 года, а также будет усилен контроль над медицинскими показателями.

Ранее председатель регионального Российского военно-исторического общества Игорь Коровин призвал проводить разъяснительные беседы и заявил, что запреты не повлияют на количество нелегального оружия в стране.