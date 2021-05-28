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28 мая 16:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:03
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
15:48
Общество
История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok
15:46
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина
15:41
Общество
Лоукостер «Победа» с июля запустит рейсы из Москвы в Римини и Пизу
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Пьяный оперативник козырял удостоверением после тарана на железнодорожных путях

Происшествия
Пьяный оперативник козырял удостоверением после тарана на железнодорожных путях
pixabay.com  /  analogicus

Приморский край, 28 мая. Оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Михайловскому району Приморского края пытался воспользоваться своим служебным положением после столкновения локомотива и автомобиля под управлением силовика на железнодорожных путях. Как стало известно ФАН, мужчина козырял тем, что является сотрудником полиции. Он утверждал, что за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, ему ничего не будет.

В дежурную часть полиции ОМВД по Надеждинскому району 28 мая поступил звонок. Диспетчер сообщила, что на перегоне «Баневурово-Барановский» произошло столкновение локомотива и внедорожника японского производства. Это случилось примерно в 2:30 по местному времени. На место происшествия через несколько часов сумели добраться сотрудники местной ГИБДД.

Им стало понятно, что водитель иномарки и его пассажир находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. После проверки документов выяснилось, что внедорожником, который ему не принадлежит, управлял оперативный оперуполномоченный ОМВД России по Михайловскому району, 30-летний местный житель. На иномарку не оформлена страховка. Авто принадлежит женщине. Мужчину с трудом удалось доставить на медицинское освидетельствование. Анализ показал, что в теле мужчины находится 0,72 промилле алкоголя.

«Они с другом на машине сначала проехали около 100 метров по нечетному железнодорожному пути, — рассказал ФАН работник железнодорожной организации, на территории которой произошло чрезвычайное происшествие. — Потом они переехали на четный путь и двигались по рельсам около трех километров. По пути они посбивали все приспособления, которые предназначены для безопасного движения».

Как пояснила работница, ей рассказали, что внедорожник ехал таким образом, что рельс был между колес машины.

«Мне наши рабочие говорили, что он после аварии показывал сотрудникам и железнодорожникам свое удостоверение и даже сопротивлялся при задержании, —продолжила трудящаяся железнодорожной станции. — Они вместе с другом кидались какими-то предметами в людей. Еще мне сообщили, что сотрудники ГАИ вроде бы не стали записывать многое, что необходимо было оформлять документально».

Локомотив протаранил иномарку со стороны багажника. Ее отбросило в сторону от железнодорожного полотна. Как рассказывали диспетчеру руководители, когда они приехали на место происшествия, то в салоне авто громко играла музыка.

«Нам вообще непонятно, как мужчины могли попасть в это место на автомобиле. У нас там вообще нет проезда для машин. Там скала с одной стороны, с другой — река», — добавила женщина.

Машинисты рассказывали своим коллегам, что были шокированы, когда увидели перед собой на путях внедорожник. По словам бывалых машинистов, они не могут припомнить подобного случая в своей практике.

Пока неизвестно, возбуждено ли по данному факту уголовное дело. Однако железнодорожники надеются, что виновник столкновения понесет заслуженное наказание и больше не будет подвергать опасности жизни других людей.

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дтп приморье поезд оперативники
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