Пьяный оперативник козырял удостоверением после тарана на железнодорожных путях

Приморский край, 28 мая. Оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Михайловскому району Приморского края пытался воспользоваться своим служебным положением после столкновения локомотива и автомобиля под управлением силовика на железнодорожных путях. Как стало известно ФАН, мужчина козырял тем, что является сотрудником полиции. Он утверждал, что за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, ему ничего не будет.

В дежурную часть полиции ОМВД по Надеждинскому району 28 мая поступил звонок. Диспетчер сообщила, что на перегоне «Баневурово-Барановский» произошло столкновение локомотива и внедорожника японского производства. Это случилось примерно в 2:30 по местному времени. На место происшествия через несколько часов сумели добраться сотрудники местной ГИБДД.

Им стало понятно, что водитель иномарки и его пассажир находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. После проверки документов выяснилось, что внедорожником, который ему не принадлежит, управлял оперативный оперуполномоченный ОМВД России по Михайловскому району, 30-летний местный житель. На иномарку не оформлена страховка. Авто принадлежит женщине. Мужчину с трудом удалось доставить на медицинское освидетельствование. Анализ показал, что в теле мужчины находится 0,72 промилле алкоголя.

«Они с другом на машине сначала проехали около 100 метров по нечетному железнодорожному пути, — рассказал ФАН работник железнодорожной организации, на территории которой произошло чрезвычайное происшествие. — Потом они переехали на четный путь и двигались по рельсам около трех километров. По пути они посбивали все приспособления, которые предназначены для безопасного движения».

Как пояснила работница, ей рассказали, что внедорожник ехал таким образом, что рельс был между колес машины.

«Мне наши рабочие говорили, что он после аварии показывал сотрудникам и железнодорожникам свое удостоверение и даже сопротивлялся при задержании, —продолжила трудящаяся железнодорожной станции. — Они вместе с другом кидались какими-то предметами в людей. Еще мне сообщили, что сотрудники ГАИ вроде бы не стали записывать многое, что необходимо было оформлять документально».

Локомотив протаранил иномарку со стороны багажника. Ее отбросило в сторону от железнодорожного полотна. Как рассказывали диспетчеру руководители, когда они приехали на место происшествия, то в салоне авто громко играла музыка.

«Нам вообще непонятно, как мужчины могли попасть в это место на автомобиле. У нас там вообще нет проезда для машин. Там скала с одной стороны, с другой — река», — добавила женщина.

Машинисты рассказывали своим коллегам, что были шокированы, когда увидели перед собой на путях внедорожник. По словам бывалых машинистов, они не могут припомнить подобного случая в своей практике.

Пока неизвестно, возбуждено ли по данному факту уголовное дело. Однако железнодорожники надеются, что виновник столкновения понесет заслуженное наказание и больше не будет подвергать опасности жизни других людей.