Популярная в России ягода оказалась «оружием» против коронавируса

Берлин, 28 мая. Подавить коронавирусную инфекцию оказался способен сок популярной ягоды. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ульма в Германии.

Защиту от ряда заболеваний, в том числе от COVID-19, может обеспечить сок черноплодной рябины. Напиток также проявил себя как эффективное средство от гриппа. Ученые рекомендуют полоскать соком ротовую полость, чтобы снизить вирусную нагрузку и приостановить распространение инфекции по всему организму, пишет bioRxiv.

Ягоды являются полезным продуктом для укрепления иммунитета. Некоторые из них способны защитить даже от рака, рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Противоопухолевое воздействие оказывает клубника. Содержащиеся в ней пищевые волокна нормализуют обмен холестерина.