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новостей
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:03
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
15:48
Общество
История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok
15:46
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина
15:41
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Ученица сельской школы в Дагестане покончила с собой

  /   Обновлено: 28 мая 2021 15:41
Происшествия
Ученица сельской школы в Дагестане покончила с собой
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Махачкала, 28 мая. Учащаяся дагестанской сельской школы покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобрнауки.

По данным ведомства, трагедия произошла в поселке Шамилькала Унцукульского района. После инцидента врио министра образования Дагестана Яхья Бучаев провел экстренное совещание с участием руководства шамилькалинской школы и районного управления образования.

«После трагического события, произошедшего в поселке Шамилькала Унцукульского района, Яхья Бучаев провел экстренное совещание. Министр подчеркнул необходимость принятия мер по профилактике суицидов в образовательных организациях и усиления работы психологов и социальных педагогов», — говорится в сообщении минобра региона.

В республиканском управлении Следственного комитета отметили, что не комментируют эту информацию.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2020 года в Дагестане зарегистрировано 23 убийства, произошедших на семейно-бытовой почве. Рост числа таких преступлений отмечается Махачкале, а также в ряде районов республики.

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россия дагестан самоубийство школьницы
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