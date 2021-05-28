Ученица сельской школы в Дагестане покончила с собой

Махачкала, 28 мая. Учащаяся дагестанской сельской школы покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобрнауки.

По данным ведомства, трагедия произошла в поселке Шамилькала Унцукульского района. После инцидента врио министра образования Дагестана Яхья Бучаев провел экстренное совещание с участием руководства шамилькалинской школы и районного управления образования.

«После трагического события, произошедшего в поселке Шамилькала Унцукульского района, Яхья Бучаев провел экстренное совещание. Министр подчеркнул необходимость принятия мер по профилактике суицидов в образовательных организациях и усиления работы психологов и социальных педагогов», — говорится в сообщении минобра региона.

В республиканском управлении Следственного комитета отметили, что не комментируют эту информацию.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2020 года в Дагестане зарегистрировано 23 убийства, произошедших на семейно-бытовой почве. Рост числа таких преступлений отмечается Махачкале, а также в ряде районов республики.