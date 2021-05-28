Омская пенсионерка атаковала ведущую во время прямого эфира

Омск, 28 мая. Съемка прямого эфира в Саргатском районе оказалась сорвана. Телевизионщикам пришлось приостановить работу по вине агрессивной пенсионерки.

Журналистка с оператором приехала на площадь. Она рассказывала о поставке нового медоборудования. За их работой наблюдала пожилая женщина.

Постояв неподалеку, она подошла и потребовала от работников СМИ покинуть площадь. После чего пенсионерка попыталась ударить ведущую. Женщина увернулась, а прямой эфир «отрубил» ее коллега в студии, констатировав нештатную ситуацию.