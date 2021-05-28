Рособрнадзор до конца 2021 года оценит качество образования в РФ

Москва, 28 мая. Качество образования во всех муниципалитетах России до конца 2021 года проверит Рособрнадзор, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

В результате каждый глава региона сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него имеются проблемы, пояснил руководитель федеральной службы.

«Это нужно, чтобы разобраться, почему та или иная проблема возникает. Это оценка деятельности управленцев в муниципалитетах, которые должны выявлять и решать проблемы», — приводит пресс-служба Рособрнадзора слова Музаева.

Набор показателей для оценки еще не сформирован, ведомство готово учесть предложения руководителей муниципальных органов управления образованием, добавил глава Рособрнадзора.

Музаев подчеркнул, что превращать инспекцию в «поиск жертв и наказательную историю» для директоров школ или учителей никто не намерен.