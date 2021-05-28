Польский политик назвал «СП-2» бомбой под фундаментом европейской интеграции

Варшава, 28 мая. Газопровод «Северный поток — 2» стал бомбой, заложенной под фундамент европейской интеграции. Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая сообщил, что Вашингтон не станет вводить санкции против компании — оператора «СП-2» Nord Stream 2 AG. Он назвал решение американских властей мерой, которая отвечает национальным интересам страны.

Щерский считает, что шаг Соединенных Штатов основан на ошибочной оценке реальности. По мнению политика, российско-немецкий газопровод может «взорвать» Европейский союз.

Немецкий депутат Вальдемар Гердт ранее заявил, что анонс российско-американской встречи на высшем уровне позитивно повлиял на риторику США по «Северному потоку — 2».