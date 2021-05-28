В МО РФ объяснили, почему данные о доходах военнослужащих не подлежат разглашению

Москва, 28 мая. Минобороны РФ пояснило СМИ порядок действия изданного в апреле закона о государственной защите сведений о доходах военных и гражданских служащих.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что теперь на основании закона о госзащите, принятого в апреле этого года, запрет на разглашение данных о доходах распространяется не только на судий, но и на ряд военнослужащих и гражданских служащих российских вооруженных сил.

С октября этого года все российские военнослужащие будут получать оклад в повышенном размере согласно званию, как это было закреплено в постановлении правительства №772, принятом 24 мая. Оклад военнослужащих вырастет в среднем на 3%, это коснется росгвардейцев, призывников и контрактников.