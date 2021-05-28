Канадские ученые заявили об открытии нового состояния материи

Квебек, 28 мая. Минерал перовскит — это новое состояние материи, заявили ученые из Университета Макгилла в Канаде.

Перовскит богат на редкоземельные минералы. В его кристаллической структуре присутствуют дефекты. Однако он работает лучше, чем вещество с идеальной кристаллической решеткой. В ходе эксперимента ученые наблюдали за поведением перовскита в динамике.

Специалисты выяснили, что деформация в кристаллической решетке минерала ведет не к затуханию энергии, а к ее общему увеличению. Раньше ученые не наблюдали ничего подобного. Дальнейшие исследования позволят значительно улучшить применение перовскитов в фотопреобразователях.

Российские ученые создали лекарство против грибков. Разработка принадлежит сотрудникам Института по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе и Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН. Они соединили две молекулы в одну субстанцию.