Игорь Коровин призвал проводить разъяснительные беседы о культуре отношения к оружию

Санкт-Петербург, 28 мая. Запреты не повлияют на количество нелегального оружия в стране. К такому выводу пришел председатель регионального Российского военно-исторического общества Игорь Коровин.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели конференцию, в рамках которой эксперты обсудили ограничения на гражданское оружие для россиян.

Игорь Коровин считает, что с людьми необходимо проводить разъяснительные беседы для обучения культуре отношения к оружию.

«Вчера было фото — сержант убил бурого медведя. Это что такое? Должны стрелять в тирах, по баночкам, тарелкам. Это интересно. Отработка навыков — это подготовка к армии», — сообщил эксперт.

Культура отношения к оружию похожа на водительские права — если этому не обучать, то аварий, как и происшествий с оружием, меньше не станет, сказал Коровин во время конференции.

Как стало известно ранее, бывший начальник склада МВД в Крыму торговал списанным вооружением.