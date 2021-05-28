Правительство России утвердило план подготовки к Евро-2020

Москва, 28 мая. Власти Санкт-Петербурга готовятся к матчам Евро-2020. Кабинет министров утвердил 15 плановых мероприятий, которые необходимо провести перед началом турнира.

Главными пунктами в документе значатся подготовка стадиона Газпром Арены, а также проверка тренировочных площадок. Спортивные сооружения, задействованные в евро-2020, должны соответствовать требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отметили в кабмине.

"Координатором программы назначено министерство спорта. Оно же будет оперативно готовить проекты решений, необходимых для проведения мероприятий", — заявили в пресс-службе правительства.

Кроме того, перед началом соревнований должна быть разработана система транспортного обслуживания. Большое внимание в документе уделено и медицинскому обеспечению. На матчи, которые пройдут в России, болельщикам потребуется лишь билет и идентификационная карточка.

Поэтому в программу подготовки была включена проверки системы ID. Санкт-Петербург примет семь матчей, включая встречи группы B, в которой участвует российская сборная, и четвертьфинал турнира. Власти разрешили 50% заполнение трибун на стадионах. УЕФА напомнил фанатам, что в странах, где пройдут матчи турнира, действуют ограничения. Это следует учитывать при планировании поездки.