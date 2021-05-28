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28 мая 16:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:03
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
15:48
Общество
История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok
15:46
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина
15:41
Общество
Лоукостер «Победа» с июля запустит рейсы из Москвы в Римини и Пизу
15:41
Общество
Друг Андрея Панина снимет кино по сценарию, который они написали при жизни актера
15:41
Происшествия
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта на Ставрополье
Все новости

Правительство России утвердило план подготовки к Евро-2020

Спорт
Правительство России утвердило план подготовки к Евро-2020
Невские Новости  /  Алексей Борисов

Москва, 28 мая. Власти Санкт-Петербурга готовятся к матчам Евро-2020. Кабинет министров утвердил 15 плановых мероприятий, которые необходимо провести перед началом турнира.

Главными пунктами в документе значатся подготовка стадиона Газпром Арены, а также проверка тренировочных площадок. Спортивные сооружения, задействованные в евро-2020, должны соответствовать требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отметили в кабмине.

"Координатором программы назначено министерство спорта. Оно же будет оперативно готовить проекты решений, необходимых для проведения мероприятий", — заявили в пресс-службе правительства.

Кроме того, перед началом соревнований должна быть разработана система транспортного обслуживания. Большое внимание в документе уделено и медицинскому обеспечению. На матчи, которые пройдут в России, болельщикам потребуется лишь билет и идентификационная карточка.

Поэтому в программу подготовки была включена проверки системы ID. Санкт-Петербург примет семь матчей, включая встречи группы B, в которой участвует российская сборная, и четвертьфинал турнира. Власти разрешили 50% заполнение трибун на стадионах. УЕФА напомнил фанатам, что в странах, где пройдут матчи турнира, действуют ограничения. Это следует учитывать при планировании поездки.

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футбол санкт-петербург евро
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