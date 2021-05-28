Депутат ГД Морозов аргументировал необходимость ограничения доступа россиян к оружию

Москва, 28 мая. Разработанные поправки к закону «Об оружии» связаны с медицинскими факторами, в частности с состоянием психического здоровья. Подробнее об этом рассказал депутат ГД Олег Морозов.

Также изменения затронут возможности перепроверять сведения о здоровье человека. На основании этих данных гражданин может быть отстранен от права владеть оружием и наоборот, отметил политик в рамках конференции в медиацентре «Патриот». Встреча была посвящена новым ограничениям на гражданское оружие для россиян.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект о «медицинских противопоказаниях к владению оружием». Во втором чтении законодатели намерены обсудить и другие ограничения, в частности корректировку возрастных требований.

«Есть предложения от Росгвардии о том, чтобы более четко прописать в законе <...> ограничения на различные виды оружия. Должны быть жесткие формы контроля — вот смысл закона», — заявил Морозов.

В рамках встречи у депутата поинтересовались, нет ли противоречий в том, что владеть оружием могут разрешить только с 21 года, а в армии его выдают с 18 лет.

«Вам в 18 лет выдают оружие, государство выдает, контролирует и его отбирает, когда вы уходите. Это иной формат владения оружия», — ответил эксперт.

Участие в конференции приняли председатель регионального Российского военно-исторического общества Игорь Коровин, а также ряд сенаторов и депутатов. Обсуждения начались в 13:00 по московскому времени.