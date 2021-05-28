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28 мая 16:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:03
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
15:48
Общество
История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok
15:46
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина
15:41
Общество
Лоукостер «Победа» с июля запустит рейсы из Москвы в Римини и Пизу
15:41
Общество
Друг Андрея Панина снимет кино по сценарию, который они написали при жизни актера
15:41
Происшествия
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта на Ставрополье
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Депутат ГД Морозов аргументировал необходимость ограничения доступа россиян к оружию

  /   Обновлено: 28 мая 2021 15:24
Политика
Депутат ГД Морозов аргументировал необходимость ограничения доступа россиян к оружию
pexels.com

Москва, 28 мая. Разработанные поправки к закону «Об оружии» связаны с медицинскими факторами, в частности с состоянием психического здоровья. Подробнее об этом рассказал депутат ГД Олег Морозов.

Также изменения затронут возможности перепроверять сведения о здоровье человека. На основании этих данных гражданин может быть отстранен от права владеть оружием и наоборот, отметил политик в рамках конференции в медиацентре «Патриот». Встреча была посвящена новым ограничениям на гражданское оружие для россиян.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект о «медицинских противопоказаниях к владению оружием». Во втором чтении законодатели намерены обсудить и другие ограничения, в частности корректировку возрастных требований.

«Есть предложения от Росгвардии о том, чтобы более четко прописать в законе <...> ограничения на различные виды оружия. Должны быть жесткие формы контроля — вот смысл закона», — заявил Морозов.

В рамках встречи у депутата поинтересовались, нет ли противоречий в том, что владеть оружием могут разрешить только с 21 года, а в армии его выдают с 18 лет.

«Вам в 18 лет выдают оружие, государство выдает, контролирует и его отбирает, когда вы уходите. Это иной формат владения оружия», — ответил эксперт.

Участие в конференции приняли председатель регионального Российского военно-исторического общества Игорь Коровин, а также ряд сенаторов и депутатов. Обсуждения начались в 13:00 по московскому времени.

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россия оборот оружия медиагруппа патриот депутат морозов
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