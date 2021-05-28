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28 мая 16:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:03
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
15:48
Общество
История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok
15:46
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина
15:41
Общество
Лоукостер «Победа» с июля запустит рейсы из Москвы в Римини и Пизу
15:41
Общество
Друг Андрея Панина снимет кино по сценарию, который они написали при жизни актера
15:41
Происшествия
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта на Ставрополье
Все новости

Сильнейший паводок в Алтайском крае может дойти до Барнаула

Происшествия
Сильнейший паводок в Алтайском крае может дойти до Барнаула
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Барнаул, 28 мая. Спасатели рассказали о ситуации с паводком вблизи столицы региона. Вода уже затопила 50 участков в микрорайоне Затон и может добраться до жилых домов.

Уровень воды в реке Обь под Барнаулом приближается к критической отметке. На данный момент ситуация стабильная, передает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дойдет ли вода до краевой столицы или разольется по руслу реки, зависит от погодных условий в соседнем регионе. Дело в том, что паводок берет свое начало в горах Республики Алтай, где в последние дни наблюдались сильные осадки, пояснили спасатели.

Оперативная группа МЧС дежурит на месте ЧП в Затоне. Специалисты держат ситуацию под контролем.

Ранее ФАН сообщал, что микрорайон может быть отрезан от автомобильного сообщения, если уровень воды повысится на 24 сантиметра. Власти готовятся к возможному введению режима ЧС.

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чп паводок алтайский край затон
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Все новости / Происшествия / Сильнейший паводок в Алтайском крае может дойти до Барнаула
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