Сильнейший паводок в Алтайском крае может дойти до Барнаула

Барнаул, 28 мая. Спасатели рассказали о ситуации с паводком вблизи столицы региона. Вода уже затопила 50 участков в микрорайоне Затон и может добраться до жилых домов.

Уровень воды в реке Обь под Барнаулом приближается к критической отметке. На данный момент ситуация стабильная, передает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дойдет ли вода до краевой столицы или разольется по руслу реки, зависит от погодных условий в соседнем регионе. Дело в том, что паводок берет свое начало в горах Республики Алтай, где в последние дни наблюдались сильные осадки, пояснили спасатели.

Оперативная группа МЧС дежурит на месте ЧП в Затоне. Специалисты держат ситуацию под контролем.

Ранее ФАН сообщал, что микрорайон может быть отрезан от автомобильного сообщения, если уровень воды повысится на 24 сантиметра. Власти готовятся к возможному введению режима ЧС.