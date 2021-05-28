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28 мая 16:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:03
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:56
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
15:55
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
15:51
Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
15:50
Общество
Четвертая вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в РФ для людей до 60 лет
15:48
Общество
История дружбы блогера и бело-рыжего котенка покорила TikTok
15:46
Шоу-бизнес
Елена Яковлева показала снимающего штаны Максима Аверина
15:41
Общество
Лоукостер «Победа» с июля запустит рейсы из Москвы в Римини и Пизу
15:41
Общество
Друг Андрея Панина снимет кино по сценарию, который они написали при жизни актера
15:41
Происшествия
Суд арестовал сторонников ИГ*, задержанных за подготовку теракта на Ставрополье
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Путин высоко оценил развитие российско-эфиопского сотрудничества

Политика
Путин высоко оценил развитие российско-эфиопского сотрудничества
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 28 мая. Президент России Владимир Путин направил телеграмму руководству Эфиопии. В письме политик поздравил первых лиц страны с национальным днем государства.

Послание адресовано президенту Сахле Ворк-Зевде и премьер-министру Абию Ахмеду. Российский лидер пожелал им крепкого здоровья, а гражданам Эфиопии — благополучия. В обращении он также уделил внимание развитию сотрудничества между странами. По его словам, результаты двустороннего взаимодействия во всех отраслях отвечают интересам обеих сторон. Совместные действия Москвы и Аддис-Абебы способствуют укреплению региональной безопасности и стабильности.

Национальный день Эфиопии берет начало в 90-х годах, когда был свергнут режим Дерга. По случаю праздника к руководству страны уже обратились власти Саудовской Аравии и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер республики отметил хорошие дружеские отношения государств. В своем заявлении он выразил надежду на рост числа отечественной техники и оборудования в хозяйстве Эфиопии, а также на осуществление проектов по учреждению предприятий в сферах сельскохозяйственного и промышленного машиностроения.

Ранее глава белорусского государства поздравил действующего президента Сирии Башара Асада с победой на выборах. Лукашенко выказал поддержку арабской республике.

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путин лукашенко эфиопия национальный праздник
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Все новости / Политика / Путин высоко оценил развитие российско-эфиопского сотрудничества
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