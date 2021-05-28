Путин высоко оценил развитие российско-эфиопского сотрудничества

Москва, 28 мая. Президент России Владимир Путин направил телеграмму руководству Эфиопии. В письме политик поздравил первых лиц страны с национальным днем государства.

Послание адресовано президенту Сахле Ворк-Зевде и премьер-министру Абию Ахмеду. Российский лидер пожелал им крепкого здоровья, а гражданам Эфиопии — благополучия. В обращении он также уделил внимание развитию сотрудничества между странами. По его словам, результаты двустороннего взаимодействия во всех отраслях отвечают интересам обеих сторон. Совместные действия Москвы и Аддис-Абебы способствуют укреплению региональной безопасности и стабильности.

Национальный день Эфиопии берет начало в 90-х годах, когда был свергнут режим Дерга. По случаю праздника к руководству страны уже обратились власти Саудовской Аравии и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер республики отметил хорошие дружеские отношения государств. В своем заявлении он выразил надежду на рост числа отечественной техники и оборудования в хозяйстве Эфиопии, а также на осуществление проектов по учреждению предприятий в сферах сельскохозяйственного и промышленного машиностроения.

Ранее глава белорусского государства поздравил действующего президента Сирии Башара Асада с победой на выборах. Лукашенко выказал поддержку арабской республике.