Друг Андрея Панина снимет кино по сценарию, который они написали при жизни актера

В день рождения Андрея Панина — 28 мая — Геннадий Русин, его бывший директор и лучший друг, рассказал корреспонденту ФАН о последних воспоминаниях и о том, каким актер был на самом деле. Сегодня Русин встречается с продюсером, будут обсуждать съемки фильма, сценарий к которому они вместе с Андреем придумали во время поездки за границу — там друзья Гена и Андрюха должны были сыграть самих себя.

С днем рождения, бро!

— Я сегодня выложил пост «С днем рождения, бро!», потому что мы так с Андреем друг друга звали. Для меня лично он как живой, может быть, это мой психоз, но я с ним иногда разговариваю. У нас был достаточно серьезный личный контакт, мы сначала очень долго дружили, потом уже совместный проект начали, кино снимали. Поэтому для меня Андрюха как был живым, так и остался, просто я его не вижу. Со всеми нашими общими друзьями мы сегодня переписываемся по поводу этой даты. Я вот сейчас за границей работаю, поэтому не удастся на кладбище поехать. Я в день гибели был, снег почистил. Я тогда рано утром приехал, а потом все друзья начали приезжать. Большинство не забывают его, приезжают и на кладбище, все всегда на связи.

Фильм памяти Андрея Панина

— Сегодня, в день рождения Андрея, у нас запланирована встреча с продюсерами. Мы с Андреем написали давно очень хороший сценарий. К сожалению, его удалили, когда на время следствия изъяли компьютер. А сейчас будем обсуждать, чтобы восстановить и снять блокбастер, который мы с Андреем хотели сделать. Если это получится, то я буду счастлив. Конечно, у фильма даже нет рабочего названия, сценарий был придуман нами спонтанно, когда вместе с семьями ездили отдыхать в Шри-Ланку. Там как раз было цунами, затопило побережье, очень много людей погибло. Нас повезли по этим деревням и показали удивительные вещи — глиняные мазанки, где стоит Будда, они остались целы. Но деревни, расположенные дальше, были снесены волной. В одной из деревень местные вспомнили, что у них был Будда, но его украли, а это была реликвия с многолетней историей. Я вдруг вспомнил, когда был в командировке в Афганистане, видел там этого Будду. По всей видимости, он был перепродан и стоял там просто как сувенир. Когда я рассказал об этом буддистам, они сразу решили, что надо отправляться в экспедицию в Афганистан. А вы, говорят, поможете нам найти Будду.

Global Look Press / Ali Magomedov / Russian Look

В результате мы с Андреем и одним из буддистов хотели поехать в Афганистан, чтобы выкупить этого Будду и привезти его обратно. Так был написан сценарий, где главные герои — мы с Андреем — через Индию и Пакистан едут в Афганистан выкупать Будду. По ходу сюжета попадаем в разные истории, с талибами встречаемся и так далее, в общем, такой экшен. В результате мы этого Будду все-таки через Индию возвращаем в Шри-Ланку. Сценарий достаточно интересный. Главное — мы играли там самих себя, это должен быть блокбастер с перестрелками и курьезными историями. Когда мы писали этот сценарий, я печатал, а он подскакивал и обыгрывал какие-то мизансцены, это всегда очень смешно выглядело. В кино у него был образ брутального мужика, в жизни Андрей был весельчак, жизнерадостный такой. Когда он что-то рассказывал и обыгрывал, все обычно ржали. Среди своих он был очень веселым человеком.

Кто сыграет Андрея в новом фильме?

— В аннотации к фильму мы напишем, что идея и сценарий принадлежат Андрею Панину. У меня есть два друга — Дима Дюжев и Рамиль Сабитов. Можно было бы кого-то из них пригласить, чтобы они сыграли Андрея в этом фильме. Это должна быть главная роль. Кстати, у нас прошла премьера фильма «Я не террорист». Мы сделаем из полного метра сериал, сейчас будем писать сценарий. В день рождения Андрея как раз приезжают продюсеры «Узбекфильма», будем обсуждать эту работу, которую мы хотели сделать с Андреем. Я считаю, это удивительный знак.

Global Look Press / Lev Sherstennikov / Russian Look

Какие воспоминания сохранились с момента создания сценария с Андреем?

— Когда мы отдыхали на Шри-Ланке, решили спуститься позавтракать, а там официанты в льняной одежде и соломенных шляпах (это образ Андрея был, если вы помните). Он всегда одевался в какие-то льняные вещи. Он спускается в ресторан, а отдыхающие девчонки приняли его за официанта и попросили что-то принести. Он подыграл и стал себя вести, как официант: озвучил меню в свойственной ему манере. А они смотрят на него и говорят: «У вас такое лицо знакомое!». И не могут узнать. Он им: «Да, мне постоянно говорят, на кого-то похож». В результате пошел к шведскому столу, набрал им еды на тарелки и принес! Когда они его все-таки узнали, то мы долго смеялись. Андрей вообще любил кого-нибудь разыгрывать с серьезным лицом и импровизировать. Такое часто у него бывало!

Каким вы запомнили вашего друга?

— Андрей был всегда в прекрасной физической форме. Перед смертью не выпивал полтора года. Мы последнее время часто общались по скайпу — почти каждый день. Он был наполнен жизненным оптимизмом, ничего не предвещало беды…